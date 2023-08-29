"При чем тут локация с Украиной?" Зачем казахстанских военных отправляют в Беларусь

Министр обороны Руслан Жаксылыков ответил на вопросы журналистов о предстоящих учениях ОДКБ в Беларуси, в которых примут участие казахстанские военные, передает корреспондент Tengrinews.kz."Те вбросы, которые были в интернет-пространстве, что якобы Казахстан направил бронированную технику, – это является фейком. На сегодняшний день вся техника находится в пунктах постоянной дислокации. В Беларусь направлена оперативная группа в количестве 11 человек. Соответственно, это работа органов управления", - заявил Жаксылыков в кулуарах правительства.Также глава Минобороны ответил на вопрос, почему учения проводятся на границе с Украиной."При чем тут локация с Украиной? Беларусь - мирное государство, которое является членом ОДКБ. Соответственно, решение принимается заранее о месте проведения. Каких-либо угроз или вопросов не существует. У нас есть штаб ОДКБ, где планируется проведение совместных занятий, тренингов, учений, и в соответствии с этим графиком мы работаем. Казахстан выполняет все свои международные обязательства", - заявил он.