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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сообщается о возможной отставке правительства в ближайшие дни в Казахстане

Просмотров:666 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Сообщается о возможной отставке правительства в ближайшие дни в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 29 августа. КазТАГ – О возможной отставке правительства в ближайшие дни в Казахстане сообщил источник Youtube-канала Silk Road News.

«Правительство Алихана Смаилова подаст в отставку!? Возможно, это произойдет до 5 сентября», – сообщил источник из Астаны.

За время работы премьер-министра Алихана Смаилов с января 2022 года произошло восстановление после январских событий, угрозы санкций из-за войны России против Украины, лесные пожары, аварии на ТЭЦ, рост цен на товары и услуги.

Сообщается также о возможных кандидатурах на пост следующего премьера: заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев, аким Алматы Ерболат Досаев, вице-премьер и министр иностранных дел Мурат Нуртлеу.

Silk Road News отмечают, что в случае назначения Ерулана Жамаубаева, это будет рассматриваться как преемственность курса Смаилова, есть информация, что они приходятся друг другу давними товарищами.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ohotnik
  • дорожник
 meleet (Посетители) Сегодня, 17:15
Проказница Мартышка,

Осел,

Козел

Да косолапый Мишка

Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки

И сели на лужок под липки, -

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима, сяду против вторы;

Тогда пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!"

Расселись, начали Квартет;

Он все-таки на лад нейдет.

"Постойте ж, я сыскал секрет! -

Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,

Коль рядом сядем".

Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А все-таки Квартет нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы

И споры,

Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,

Чтобы Квартет в порядок наш привесть:

И ноты есть у нас, и инструменты есть,

Скажи лишь, как нам сесть!"

"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней, -

Им отвечает Соловей, -

А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь".
 
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  • Ohotnik
  • дорожник
 Sensation (Посетители) Сегодня, 17:09
От перемены мест слагаемых сумма не меняется
 
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Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 16:32
Правильно. Надо отправить в отставку, потому что они не соответствуют занимаемой должности. У нас серьезные проблемы в государстве. Надо срочно их решать! Только люди, по специальности: "Инженер", смогут решить накопившиеся проблемы. Нам сейчас не нужные экономисты, юристы и прочие, только инженеры!
 
 

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