Сообщается о возможной отставке правительства в ближайшие дни в Казахстане

Астана. 29 августа. КазТАГ – О возможной отставке правительства в ближайшие дни в Казахстане сообщил источник Youtube-канала Silk Road News.



«Правительство Алихана Смаилова подаст в отставку!? Возможно, это произойдет до 5 сентября», – сообщил источник из Астаны.



За время работы премьер-министра Алихана Смаилов с января 2022 года произошло восстановление после январских событий, угрозы санкций из-за войны России против Украины, лесные пожары, аварии на ТЭЦ, рост цен на товары и услуги.



Сообщается также о возможных кандидатурах на пост следующего премьера: заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев, аким Алматы Ерболат Досаев, вице-премьер и министр иностранных дел Мурат Нуртлеу.



Silk Road News отмечают, что в случае назначения Ерулана Жамаубаева, это будет рассматриваться как преемственность курса Смаилова, есть информация, что они приходятся друг другу давними товарищами.