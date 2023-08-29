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Я разочарована: глава Минтруда прокомментировала поведение астанчан на таджикской ярмарке

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Я разочарована: глава Минтруда прокомментировала поведение астанчан на таджикской ярмарке
Кадр из видео
АСТАНА, 29 авг – Sputnik. Вице-премьер-министр - министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова прокомментировала поведение жителей Астаны на ярмарке, проведенной в рамках дней культуры Таджикистана.

"Мы, казахстанцы, всегда отличались своей культурой, толерантностью и, по-моему, мы всегда умели вести себя, поэтому не могу сказать, что у нас все плохо. Это ведь не все казахстанцы, которые были там, так себя показали", - сказала глава Минтруда на брифинге в кулуарах правительства.

Определенные люди вели себя некультурно, поэтому обществу нужно работать над собой, продолжила Дуйсенова.

"Честно говоря, я тоже разочарована – как изменится отношение к Казахстану в международном обществе. Поэтому мы с вами, как казахстанцы, должны помнить, что мы отвечаем за имидж своей страны", - заключила вице-премьер.



Источник: sputniknews.kz
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