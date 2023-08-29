Астана не резиновая? Еще одно заявление о въезде в столицу сделала вице-премьер

Заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сделала еще одно заявление, касающееся предполагаемых мер по ограничению въезда в столицу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Выступая перед журналистами, глава ведомства отметила, что казахстанец, прибывший в Астану, должен быть зарегистрирован по месту проживания. Однако по самому прибытию никаких ограничений нет.



"Хочу сказать, что никаких ограничений рабочей группой не предложено и не предусматривается. Я помню, что по Генплану к 2035 году более 2,5 миллиона человек будут проживать в Астане. Генплан столицы предусматривает расширение инфраструктуры и строительство жилья на это количество человек. Ограничений никаких нет", - пояснила министр во время встречи с журналистами.



В свою очередь, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов добавил, что контролировать миграционный поток в Астану будут через учет.



"Министерству труда было поручено – собрать предложения всех заинтересованных государственных органов. В том числе в части миграционных процессов. Для этого мы создали рабочую группу. Она продолжает работать, время еще есть. Как будут контролировать миграцию? Ничего специального не будет. Ничего в плане ограничений переселенцев не будет. Контролировать – это означает вести учет", - пояснил Сарбасов.



Несколькими часами ранее в кулуарах правительства Тамара Дуйсенова высказалась о бесконтрольной миграции в столицу.



"На данный момент, я думаю, это правильное решение, потому что социальная инфраструктура столицы не готова. Когда она будет готова и будут соответствующие возможности, тогда можно увеличивать (население за счет миграции. – Прим.)", - высказалась Дуйсенова.