Казахстанцы отмечают День Конституции

Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции, передает Tengrinews.kz.



Праздник отмечается в дату принятия Конституции на общенациональном референдуме в 1995 году. В соответствии с документом Казахстан был объявлен государством с президентской формой правления.



Первая статья Конституции гласит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.



Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.



В текущем году 30 августа выпадает на среду. День Конституции стал последним выходным днем этого месяца и лета. Четверг, 31 августа, и пятница, 1 сентября, - рабочие дни. Всего в этом месяце девять выходных.



5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум вынесли 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".



Явка на референдум составила 68,05 процента (7 985 769 человек). Из них 77,18 процента граждан (6 163 516 человек) проголосовали за внесение поправок в Конституцию.