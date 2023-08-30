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Казахстанцы отмечают День Конституции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:38
Казахстанцы отмечают День Конституции
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции, передает Tengrinews.kz.

Праздник отмечается в дату принятия Конституции на общенациональном референдуме в 1995 году. В соответствии с документом Казахстан был объявлен государством с президентской формой правления.

Первая статья Конституции гласит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.

В текущем году 30 августа выпадает на среду. День Конституции стал последним выходным днем этого месяца и лета. Четверг, 31 августа, и пятница, 1 сентября, - рабочие дни. Всего в этом месяце девять выходных.

5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум вынесли 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Явка на референдум составила 68,05 процента (7 985 769 человек). Из них 77,18 процента граждан (6 163 516 человек) проголосовали за внесение поправок в Конституцию.


Источник: Tengrinews.kz
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