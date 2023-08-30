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Президент поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Президент поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Фото пресс-службы Акорды
Главы государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Президент отметил, что основной закон является прочной опорой нашей государственности, определяя общественное и политическое устройство, непреходящие ценности и стратегический вектор развития страны.

"Обновленная в результате общенационального референдума Конституция стала ярким символом консолидации нашей нации. Она выступает надежным фундаментом проводимых масштабных преобразований, нацеленных на демократизацию политической системы, обеспечение верховенства права, поступательное повышение благосостояния народа. Одной из таких институциональных реформ стало создание Конституционного Суда, который значительно усилил роль Основного закона как гаранта защиты прав и свобод граждан", - сказал Президент.

Президент считает, что для построения Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания.

"Глубоко убежден, что ответственный гражданин – "Адал азамат" – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы нашей Конституции. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - отметил Касым-Жомарт Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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