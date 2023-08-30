Президентский молодежный кадровый резерв: Как подать заявку для участия?

1 сентября в Казахстане стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Агентстве по делам государственной службы (АДГС РК).
Отбор состоит из нескольких этапов и продлится с 1 сентября по 25 декабря 2023 года. По его итогам в резерв будут отобраны 50 лучших кандидатов. Срок нахождения в резерве – 3 года. В этот период резервисты могут быть назначены на различные государственные должности без прохождения конкурсного отбора.
Заявку на участие в проекте можно подать с 1 по 30 сентября на сайте pkrezerv.gov.kz.
Как зарегистироваться на сайте?
С 1 сентября по 30 сентября текущего года участнику необходимо пройти регистрацию на сайте посредством введения ИИН и электронной почты. После верификации возраста кандидата система предоставляет ему возможность заполнить анкету и загрузить необходимые документы в личном кабинете.
Какие документы необходимы для участия в проекте?
Для участия в проекте в личном кабинете необходимо загрузить копии:
1. Диплома о высшем образовании. 2. Документа, подтверждающего трудовую деятельность (согласно статье 35 Трудового кодекса РК). 3. Действительный сертификат QAZAQ RESMI TEST или ҚАЗТЕСТ, подтверждающий уровень владения государственном языком не ниже уровня В1.
Также при регистрации участникам необходимо выбрать одну из шести отраслевых направлений:
1. Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика. 2. Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды. 3. Внешняя политика и инвестиции. 4. Экономическая и финансовая политика. 5. Цифровизация. 6. Социальная политика и гражданское общество.
Как получить сертификат о знании государственного языка?
В случае отсутствия сертификата о владении государственным языком на момент подачи заявки кандидату предоставляется возможность один раз пройти бесплатное тестирование по системе "КАЗТЕСТ" Министерства науки и высшего образования РК офлайн либо QAZAQ RESMI TEST Академии государственного управления при Президенте РК в режиме онлайн посредством полученного на сайте промокода. Предоставленный промокод для прохождения тестирования на QAZAQ RESMI TEST либо КАЗТЕСТ кандидат должен использовать лично. Кандидат может завершить регистрацию для участия в отборе после получения соответствующего сертификата. Срок выдачи сертификата – от 2 до 7 рабочих дней.
Как записаться на тестирование – Оценку способности работать с текстовой информацией?
Запись на "Тестирование – Оценка способности работать с текстовой информацией" будет открыта с момента получения уведомления, подтверждающего прием заявки до 23:59 часов 30 сентября 2023 года. Участнику необходимо будет выбрать время прохождения тестирования из предложенных вариантов.
Обратная связь
В случае возникновения вопросов при регистрации кандидаты могут обратиться круглосуточно в службу поддержки через Jivo чат на pkrezerv.gov.kz либо по номеру +7 708 096 70 70, а также написав на электронную почту info@pkrezrv.gov.kz.
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