Начинается отбор призывников для прохождения срочной воинской службы в СГО РК

Начинается отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан (СГО РК), передает корреспондент Tengrinews.kz.



С 1 сентября по 5 октября 2023 года представители СГО РК будут проводить отбор и изучение кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.



К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст 18-27 лет, рост не ниже 180 сантиметров и не выше 195 сантиметров, образование не ниже среднего, хорошее состояние здоровья. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.



Прошедшие отбор новобранцы СГО РК будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в городах Астана и Алматы.



В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан.



В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК под руководством опытного инструкторского состава молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке.



Военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста. По завершении срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, далее - стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, говорится в сообщении на сайте Службы государственной охраны РК.