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Замакима района уволен после ЧП с девочкой, получившей удар током на пенной вечеринке

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Замакима района уволен после ЧП с девочкой, получившей удар током на пенной вечеринке
Кадр из видео
Заместителя акима района уволили после ЧП с девятилетней девочкой на пенной вечеринке в Костанайской области. Об этом сообщает "Наша газета", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Напомним, что 25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка, приуроченная ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током.

В настоящее время девочка получает лечение в Костанайской областной детской больнице. Ее состояние расценивается как крайне тяжелое.

Как сообщил заместитель акима области Ринат Мухаметкалиев, мероприятие было организовано частным предпринимателем по заказу акимата района. По данному факту полиция проводит следственные мероприятия, по итогам которых будут определены виновные лица.

"Ранее акимом области указывалось на необходимость строгого соблюдения всех мер безопасности при проведении массовых мероприятий. В связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата", - заявил Мухаметкалиев.

Он заверил, что врачи принимают все меры для спасения жизни ребенка. Кроме того, для дополнительного осмотра и консультаций при поддержке Министерства здравоохранения, сегодня, 30 августа, в Костанай прибыли два специалиста Национального координационного центра экстренной медицины.


Источник: Tengrinews.kz
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