Действительно ли в Астане резкий рост заболевания ковидом? Ответ МЗ РК

В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали информацию о резком росте заболевания коронавирусом в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Министерством здравоохранения РК постоянно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации по КВИ в стране и в мире. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Снижение заболеваемости отмечается во всех регионах", - говорится в сообщении МЗ РК.



За 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 38 раз (с 400 376 до 10 313 случаев).



В Минздраве опровергли сообщение о резком росте заболеваемости COVID-19 в столице.



"Мониторинг эпидемиологической ситуации КВИ продолжается. На сегодня на стационарном лечении находятся 55 человек, занятость инфекционных коек составляет 4 процента. Информация, размещенная на телеграмм-канале, является недостоверной", - резюмировали в Минздраве.