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Действительно ли в Астане резкий рост заболевания ковидом? Ответ МЗ РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:36
Действительно ли в Астане резкий рост заболевания ковидом? Ответ МЗ РК
Фото Tengrinews.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали информацию о резком росте заболевания коронавирусом в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Министерством здравоохранения РК постоянно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации по КВИ в стране и в мире. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Снижение заболеваемости отмечается во всех регионах", - говорится в сообщении МЗ РК.

За 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 38 раз (с 400 376 до 10 313 случаев).

В Минздраве опровергли сообщение о резком росте заболеваемости COVID-19 в столице.

"Мониторинг эпидемиологической ситуации КВИ продолжается. На сегодня на стационарном лечении находятся 55 человек, занятость инфекционных коек составляет 4 процента. Информация, размещенная на телеграмм-канале, является недостоверной", - резюмировали в Минздраве.


Источник: Tengrinews.kz
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