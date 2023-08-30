Казахстан назван лидером по инфляции среди постсоветских государств по итогам июля

Астана. 30 августа. КазТАГ – Казахстан в июле оказался лидером по инфляции среди постсоветских государств, сообщает Telegram-канал «Геостатистика».«Люди могут смириться с низким или отсутствующим ростом ВВП. Не смотреть на ключевую ставку. Но отгородиться от роста цен в магазинах мы не можем. Рост инфляции – одна из ключевых проблем, с которыми сталкивается именно население», - говорится в описании к представленной инфографике.Согласно диаграмме, в тройке лидеров антирейтинга оказались Казахстан с инфляцией в 14%, Азербайджан (12,2%) и Украина (11,3%). Замыкает список Армения, где цены даже снизились в среднем на 0,1%.