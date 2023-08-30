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Нелепое ДТП с патрулькой на трассе Алматы-Конаев попало на видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:59
Нелепое ДТП с патрулькой на трассе Алматы-Конаев попало на видео
Кадр из видео
Нелепое ДТП с патрулькой на трассе Алматы - Конаев попало на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Судя по кадрам, патрульная машина перестраивается в правый ряд и далее останавливается на обочине. В это время в нее сзади въезжает автомобиль. ДТП зафиксировал видеорегистратор с этого авто.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили подробности ДТП.

"Данное ДТП произошло 26 июля текущего года около 14:00 часов по автодороге Алматы - Оскемен. По предварительным данным, водитель автомашины "Субару", не соблюдая дистанцию, допустил столкновения с автомашиной марки "Хюндай". В результате ДТП транспортным средствам нанесены механические повреждения, пострадавших среди водителей и пассажиров нет", - проинформировали в областном департаменте полиции.

По данному факту в отношении виновного водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

"В настоящее время назначены все необходимые экспертизы для принятия полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств ДТП", - отметили в полиции.



Источник: Tengrinews.kz
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