Нелепое ДТП с патрулькой на трассе Алматы - Конаев попало на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.Судя по кадрам, патрульная машина перестраивается в правый ряд и далее останавливается на обочине. В это время в нее сзади въезжает автомобиль. ДТП зафиксировал видеорегистратор с этого авто.В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили подробности ДТП."Данное ДТП произошло 26 июля текущего года около 14:00 часов по автодороге Алматы - Оскемен. По предварительным данным, водитель автомашины "Субару", не соблюдая дистанцию, допустил столкновения с автомашиной марки "Хюндай". В результате ДТП транспортным средствам нанесены механические повреждения, пострадавших среди водителей и пассажиров нет", - проинформировали в областном департаменте полиции.По данному факту в отношении виновного водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК."В настоящее время назначены все необходимые экспертизы для принятия полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств ДТП", - отметили в полиции.