Заслуженный отдых: как и когда оформлять пенсию?

Как оформить пенсию, рассказала руководитель управления контроля электронных макетов дел и по работе с юридическими и физическими лицами “Правительства для граждан” в Алматы Найла Мухаметкалиева во время брифинга на площадке РСК. Об этом сообщает корреспондент inbusiness.kz.



Согласно ст. 196 Социального кодекса №224, на получение пенсии имеют право граждане РК, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана. Пенсионные выплаты государство гарантирует:



гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, с сохранением установленного размера пенсионных выплат до 1 апреля 1999 года;

гражданам, имеющим право на пенсионные выплаты за выслугу лет и зарегистрировавшим это право до 1 января 1998 года в органах, назначающих и (или) осуществляющих пенсионные выплаты за выслугу лет.



Порядок пенсионных выплат следующий:



Государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту производятся за текущий месяц.

Они назначаются пожизненно до момента смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Казахстана включительно.

Назначенные, но не востребованные получателем суммы государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту выплачиваются за прошлое время, но не более чем за 3 года до дня обращения за их получением.



Кто имеет право на государственную базовую пенсионную выплату:



Пенсионные выплаты по возрасту назначены до 1 июля 2018 года и пенсионные выплаты за выслугу лет которым назначены до 1 января 2016 года;

Достигшие пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса.



“Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется с 1 января 2023 года - при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе, либо его отсутствии в размере 60% от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2%, но не более 100% от величины прожиточного минимума”, - сказала Найла Мухаметкалиева.



Она отметила, что с 2024 по 2027 год увеличивается размер минимальной и максимальной базовой выплаты пенсии. Так, с 1 января 2024 года - при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии размер пенсии увеличивается на 65% от величины прожиточного минимума. За каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет ее размер увеличивается на 2%, но не более 105% от величины прожиточного минимума. С 1 января 2027 года - при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии, размер пенсии увеличивается на 70% от величины прожиточного минимума. Заа каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет ее размер увеличивается на 2%, но не более 120% от величины прожиточного минимума.



“Назначение пенсионных выплат по возрасту производится: с 1 июля 2001 года - мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по достижении по достижении 61 года с 1 января 2023 года”, - отметила Найла Мухаметкалиева.



К выходу на пенсию специалист рекомендует готовиться заранее.



“К выходу на пенсию необходимо подготовиться заблаговременно, предоставить оригиналы документов в ЦОН, проверить наличие либо отсутствие пенсионных отчислений, посчитать выгодные варианты. Документы нужно подавать за 10 дней до дня рождения”, - сказала спикер.



При обращении в филиалы ЦОН по месту жительства при себе необходимо иметь следующие документы:



документ, удостоверяющий личность;

трудовая книжка (или справки архивных учреждений);

документ об образовании;

военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;

свидетельство о браке (при изменении фамилии);

свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния) также и другие.



При отсутствии того или иного документа, например, трудовой книжки можно предоставить архивную справку с организации. В другом случае необходимо обращаться в суд и предоставить решение судьи.



Отметим, что за семь месяцев текущего года правительство для граждан оказало 93 967 услуг. Из них назначено 4 280 пенсий, из которых 4 871 базовых. Все заявления принимаются через фронт офисы ЦОН.