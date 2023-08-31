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Казахстанцы могут установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов через eGov mobile

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 15:38
Казахстанцы могут установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов через eGov mobile
Иллюстративное фото
Запрет устанавливается на шесть месяцев, а после снимается автоматически.

Теперь подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов и микрозаймов можно в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz. Об этом сообщила пресс-служба АО "НИТ".
Запрет устанавливается на шесть месяцев, а после снимается автоматически. Снять ограничения можно в любое время.

"Только сам гражданин подаёт заявку на добровольный отказ от кредитов и вернуть его тоже может самостоятельно. Этим самым мы хотим лишь помочь гражданам нашей страны оградить себя от множества мошенников, которые пытаются оформить займы незаконным путём", – сказал председатель правления АО Ростислав Коняшкин. 

В мобильном приложении eGov mobile можно найти услугу в разделе "Популярные услуги", на портале нужно зайти в разделы "Гражданам" – "Таможня и налоги" – "Экономика и финансы". 

"Необходимо учитывать, что сервис максимально ограничивает возможность оформления кредита третьими лицами, оповещая финансовые организации о запрете гражданина на оформление займа, но полностью не гарантирует невыдачу займа", – отметили разработчики. 

Кроме того, оповещение о запрете получат банки, где заявитель взял кредит и всё ещё его выплачивает. При этом ответственность за выдачу или невыдачу займа оставляют за кредитором.


Источник: informburo.kz
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