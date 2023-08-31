Казахстанцы бросились раскупать в Грузии автомобили

В результате падения цен в Грузии на автомобили, рынок снова стал привлекателен для казахстанцев. Наши соотечественники сообщают о том, что в Тбилиси наводнили перегонщики, сообщает ИА El.kz



Среди перегонщиков есть даже казахстанские девушки. Одна из них поведала о том, как пригнала с рынка Рустави синюю Toyota Camry.



Девушка полетела в Тбилиси на самолете. По прилету тут же поменяла доллары на лари. Курс к слову, составляет 175 тенге к лари.



Рынок "Рустави" находится в 20 километрах от Тбилиси в живописном месте. Как и вся Грузия. Здесь находятся два рынка - "Кавказус" и "Автопапа", чтобы обойти все нужно потратить целый день.



Изначально у меня был план взять Huynday Elantra в предпоследнем кузове. Однако, проверка через сервисы bidfax.info показал, что история этих машин не вызывает доверия. К слову, свежие машины в Грузии весьма дороги. Однако при виде синей Camry не смогла устоять.



Девушке дали сразу два техпаспорта - американский и грузинский. Далее она наклеила транзитные номера. Казахстанка заодно прогулялась по Тбилиси и как все туристки посетила канатную дорогу, Мост мира, купила сувениры.



И конечно попробывала уникальную кухню.



По дороге в Казахстан она также наслаждалась красотой местных дорог, вот только снимать было невозможно из-за зигзагов и обрывов. Границу с Россией она пересекла в Верхнем Ларсе. Здесь оказалось много туннелей.



Девушка ехала в Казахстан только днем из целей безопасности. По дороге она пересекла Дагестан и Калмыкию. В Астрахани она проехалась по знаменитому понтонному мосту.



Дорога в Атырау оказалось очень плохой. Как известно трассу через поселок Ганюшкино делают уже очень давно.



К слову, казахстанцы отмечают, что перегонщики стали ориентироваться на вкусы казахстанцев. И стараются привозить из США именно Toyota Camry. Недавно на рынке "Рустави" казахстанцы смели сразу с десяток этих машин.



Сколько же стоят машины в Грузии?



Например Ford Fusion 2015 года обойдется в 2,8 млн тенге.