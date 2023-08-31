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Гражданским служащим в Казахстане повысят зарплату в 2 раза

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Гражданским служащим в Казахстане повысят зарплату в 2 раза
Иллюстративное фото
Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил о повышении заработной платы гражданским служащим в Казахстане в два раза, передаёт BaigeNews.kz.

"Поставлена задача о повышении заработной платы в 2 раза 1,2 млн гражданским служащим. Поэтому мы ежегодно повышаем заработную плату учителям на 25%, врачам – на 30%, среднему медперсоналу и другим категориям работников – на 20%. Проведена работа с порядка 2 тысячами предприятий, по итогам которой работодатели повысили зарплату более 1 миллиону работников от 10 до 50%", - сказал Алихан Смаилов.

В настоящее время трудоустроено на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места более 600 тысяч человек, из них половина – молодежь.

"Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, что открывает доступ к мерам господдержки для 5,7 млн человек. В течение этого года порядка 9 тыс. из них, включая социально уязвимых, получили льготные кредиты под 2,5%, безвозмездные гранты и смогли открыть свое дело", - добавил глава кабмина.


Источник: baigenews.kz
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