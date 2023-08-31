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Хирург отрезал часть полового органа 5-летнему ребенку в Павлодаре

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Хирург отрезал часть полового органа 5-летнему ребенку в Павлодаре
Иллюстративное фото
С жалобой на детского хирурга, от которого пострадал маленький мальчик, его мать обратилась в один из павлодарских телеграм-каналов.

"23 августа 2023 года я привезла своего пятилетнего ребёнка на традиционный мусульманский обряд обрезания в Павлодарскую областную больницу, к детскому хирургу А. Однако по врачебной ошибке и его преступной халатности моему сыну произвели ампутирование одной трети головки полового члена. Сам заведующий хирургическим отделением признал, что это врачебная ошибка", - написала родительница.

Сейчас они с сыном находятся в центре материнства и детства в Астане. Ребенок, по словам матери, в тяжелом состоянии, ему вывели два катетера, и о прогнозах врачи ничего не говорят, так как хирург повредил мочевой канал и уретру.

"Для того, чтобы прикрыть свою халатность, врач переделывает выписки, исправляет записи,и до этого времени эту выписку,для ознакомления, так и не дали", - пожаловалась женщина.

Она просит в срочном порядке министра здравоохранения, а также уполномоченного по правам ребенка проверить доводы ее обращения. Принять меры к восстановлению здоровья ее сына и наказать виновных лиц.

"Управлением здравоохранения по данному факту создана комиссия и будет проведена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. Направлено письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК по Павлодарской области для открытия внеплановой проверки по данному случаю", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
При этом добавили, что специалист, проводивший эту операцию, имеет 13 лет трудового стажа, а также I квалификационную категорию по специальности “Детская хирургия”.

"На данный момент врач отстранен от оперативной хирургии. В настоящее время ребенок находится в отделении урологии Центра материнства и детства в Астане, состояние стабильное", - говорится в ответе управления здравоохранения.

В 2012 году в Караганде был похожий случай, когда врач во время операции по обрезанию отрезал 5-летнему мальчику головку полового члена. Врачи тогда пришили ампутированную часть органа, но она не прижилась.


Источник: sputnik.kz
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