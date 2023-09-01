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Внедрить единую накопительную систему поручил Токаев

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Внедрить единую накопительную систему поручил Токаев
Иллюстративное фото
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Принимаемые государством меры в образовательной сфере фрагментарны и слабо взаимосвязаны друг с другом. Поэтому поручаю внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Как отметил Глава государства, эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд – детям", позволят казахстанским детям получить качественное образование.


Источник: tengrinews.kz
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