Внедрить единую накопительную систему поручил Токаев



"Принимаемые государством меры в образовательной сфере фрагментарны и слабо взаимосвязаны друг с другом. Поэтому поручаю внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметил Глава государства, эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд – детям", позволят казахстанским детям получить качественное образование.