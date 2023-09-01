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Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для решения проблем автодорог

Просмотров:211 Опубликовано: 1-09-2023, 12:09
Качество не выдерживает критики - Токаев поставил срок для решения проблем автодорог
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об автомобильных дорогах Казахстана, он отметил, что их качество не выдерживает критики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию. Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики.

Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция - это "родовые болезни" данной отрасли", - сказал Глава государства в ежегодном Послании народу Казахстана.

Он поручил принять конкретные меры уже до конца года.

"Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог", - заключил Токаев.


Источник: tengrinews.kz
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