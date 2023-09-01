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Токаев высказался о провокациях и вандализме в Казахстане

Просмотров:323 Опубликовано: 1-09-2023, 12:14
Токаев высказался о провокациях и вандализме в Казахстане
Кадр видео
Выступая с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что все провокации, направленные на подрыв общественного порядка, должны жестко пресекаться, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы созидаем эффективное государство, в котором господствуют закон и порядок, культура диалога, ответственности и солидарности. Все провокации, направленные на подрыв общественного порядка, должны жестко пресекаться. К сожалению, правоохранительные органы и главы регионов не проводят эту работу на должном уровне, то есть не обеспечивают верховенство закона. В результате в обществе раз за разом происходят неприемлемые ситуации", - сказал Президент.


Глава государства подчеркнул, что вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье некоторых наших граждан, разного рода бытовые конфликты негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене.

"Еще раз повторю: наша главная цель – обеспечить неукоснительное соблюдение закона и общественного порядка. Мы стремимся быть частью открытого современного мира, развивая культуру, образование и науку", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Напомним, в выходные в нескольких городах Казахстана проходила выставка-ярмарка сельскохозяйственной и другой продукции Таджикистана, которая в Астане завершилась досрочно. В числе прочего в столицу привезли знаменитые арбузные пирамиды из Таджикистана. Выставку-ярмарку товаров из Таджикистана осмотрели главы двух государств.

Позже аким Астаны Женис Касымбек опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил сожаление по поводу некорректного поведения отдельных посетителей выставки-ярмарки сельскохозяйственной и другой продукции из Таджикистана.


Источник: tengrinews.kz
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