Токаев высказался о провокациях и вандализме в Казахстане

"Мы созидаем эффективное государство, в котором господствуют закон и порядок, культура диалога, ответственности и солидарности. Все провокации, направленные на подрыв общественного порядка, должны жестко пресекаться. К сожалению, правоохранительные органы и главы регионов не проводят эту работу на должном уровне, то есть не обеспечивают верховенство закона. В результате в обществе раз за разом происходят неприемлемые ситуации", - сказал Президент.

"Еще раз повторю: наша главная цель – обеспечить неукоснительное соблюдение закона и общественного порядка. Мы стремимся быть частью открытого современного мира, развивая культуру, образование и науку", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

