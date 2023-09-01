Не быть "кредитными пылесосами" попросил Токаев

"Для расширения доступа реального сектора к "длинным деньгам" необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования. В то же время промышленники и предприниматели не должны выступать в качестве "кредитного пылесоса", от них требуются качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию нашей экономики", - заявил Президент.

Выступая с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что предприниматели не должны выступать в качестве "кредитного пылесоса", передает корреспондент Tengrinews.kz.Как заявил Глава государства, для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов.