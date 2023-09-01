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Достичь цели будет непросто - Токаев о негативном влиянии на Казахстан

Просмотров:340 Опубликовано: 1-09-2023, 12:20
Достичь цели будет непросто - Токаев о негативном влиянии на Казахстан
Фото пресс-службы Акорды
Международные конфликты и геополитическая обстановка оказывают негативное влияние на Казахстан, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Обеспечение неукоснительного соблюдения закона и общественного порядка, по словам Президента, - главная задача Казахстана, который стремится быть частью открытого современного мира, развивая культуру, образование и науку.

"Достичь стоящей перед нами высокой цели будет непросто. Но если объединить усилия граждан, бизнеса, представителей власти, то нам это по плечу. Только так мы сможем коренным образом трансформировать существующую модель развития государства и преодолеть все трудности. В целом вы все видите, что обстановка в мире очень сложная, человечество сталкивается с различными вызовами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Глава государства подчеркнул, что сегодня многие страны переживают природные катаклизмы, испытывают дефицит электроэнергии и продовольствия. По оценкам экспертов, июль этого года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Во многих странах усиливается инфляция и рост цен.

"Между государствами нарастает противостояние, разгораются вооруженные конфликты. Количество беженцев в мире превысило 110 миллионов. Все это оказывает негативное влияние и на Казахстан", - заявил Токаев.

Как отметил Президент, даже в условиях глобальной турбулентности и неопределенности Казахстан будет твердо следовать своим курсом. В кризисное время казахстанцам необходимо сохранять единство и сплоченность, потому что "другого варианта нет".


Источник: tengrinews.kz
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