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"Иначе все будет напрасно". Президент Токаев обратился к казахстанцам

Просмотров:481 Опубликовано: 1-09-2023, 12:25
"Иначе все будет напрасно". Президент Токаев обратился к казахстанцам
Фото из открытых источников.
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, в котором были анонсированы масштабные преобразования в различных сферах жизни страны. В заключение выступления Глава государства обратился к казахстанцам с призывом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Для построения Справедливого Казахстана одних только политических и экономических реформ недостаточно. В первую очередь требуется изменение общественного сознания и устремлений граждан, без этого вся остальная работа будет напрасна.

Формирование нового качества нации имеет особое значение для нашей страны. Все граждане, особенно молодежь, должны воплощать в себе самые лучшие качества – из этого складывается единая система ценностей общества. Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот", - сказал он.

Именно в этом и заключается глубинный смысл концепции "Адал азамат", которая берет свое начало от учения Абая о "Совершенном человеке", подчеркнул Президент.

"Вновь повторюсь: понятия "Справедливый Казахстан" и "Адал азамат", как основополагающие ценности, должны всегда стоять в одном ряду.


По сути, там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости. Если каждый человек будет ответственным гражданином, у которого слова не расходятся с делом, то в стране восторжествует справедливость. У нас у всех одна Родина – Казахстан. И в наших руках сделать нашу страну сильной и успешной", - обратился Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что обеспечить защиту и процветание родной земли, бесценного наследия наших предков – это священный долг каждого казахстанца.

"И я призываю каждого гражданина достойно нести эту высокую миссию. Сохранить единство и упорно трудиться, преобразить страну и передать подрастающему поколению развитое государство – все это и означает истинное следование заветам предков", - заключил он.




Источник: tengrinews.kz
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