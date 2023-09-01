"Иначе все будет напрасно". Президент Токаев обратился к казахстанцам

"Для построения Справедливого Казахстана одних только политических и экономических реформ недостаточно. В первую очередь требуется изменение общественного сознания и устремлений граждан, без этого вся остальная работа будет напрасна.



Формирование нового качества нации имеет особое значение для нашей страны. Все граждане, особенно молодежь, должны воплощать в себе самые лучшие качества – из этого складывается единая система ценностей общества. Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот", - сказал он.



"Вновь повторюсь: понятия "Справедливый Казахстан" и "Адал азамат", как основополагающие ценности, должны всегда стоять в одном ряду.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, в котором были анонсированы масштабные преобразования в различных сферах жизни страны. В заключение выступления Глава государства обратился к казахстанцам с призывом, передает корреспондент Tengrinews.kz.Именно в этом и заключается глубинный смысл концепции "Адал азамат", которая берет свое начало от учения Абая о "Совершенном человеке", подчеркнул Президент.По сути, там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости. Если каждый человек будет ответственным гражданином, у которого слова не расходятся с делом, то в стране восторжествует справедливость. У нас у всех одна Родина – Казахстан. И в наших руках сделать нашу страну сильной и успешной", - обратился Касым-Жомарт Токаев.Глава государства подчеркнул, что обеспечить защиту и процветание родной земли, бесценного наследия наших предков – это священный долг каждого казахстанца.