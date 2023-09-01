Касым-Жомарт Токаев освободил ряд топ-чиновников администрации президента от должностей, передает корреспондент агентства.



«Глава государства подписал указ о реорганизации структуры администрации президента Республики Казахстан», – сообщает пресс-служба Акорды.



Сулейменов Тимур Муратович освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента. Он занимал эту должность с 13 января 2022 года. Ранее был бывшим министром национальной экономики, членом коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.



Жиенбаев Ержан Нурланович освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента, которую занимал с 28 октября 2019 года.



Балаева Аида Галымовна работала замглавой АП с 11 января 2022 года, ранее была министром информации и общественного развития, экс-замакима Астаны.



Казыхан Ержан Хозеулы освобожден от должности заместителя руководителя – специального представителя президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству.



Баспаев Ернар Женисович освобожден от должности заместителя, которую занимал с 9 декабря 2022 года.



Желдибай Руслан Султанулы – занимал позицию замглавы АП с 5 января 2023 года. Он также освобожден от позиции заместителя и от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан.



Также Исекешев Асет Орентаевич освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан. Жайсанбаев Канатбек Бахытович – от должности помощника президента – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений АП РК.



Ахметов Альтаир Амангельдиевич – от должности заведующего отделом государственного управления.



Байтукбаев Ерлан Искакович – от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.



Дюсембеков Азамат Нурланович – от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности РК.



Ерназар Ракымжан Серикбайулы – от должности заведующего Отделом стратегического планирования АП РК.