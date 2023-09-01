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Токаев освободил ряд топ-чиновников администрации президента от должностей

Просмотров:364 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Токаев освободил ряд топ-чиновников администрации президента от должностей
Иллюстративное фото
Касым-Жомарт Токаев освободил ряд топ-чиновников администрации президента от должностей, передает корреспондент агентства.

«Глава государства подписал указ о реорганизации структуры администрации президента Республики Казахстан», – сообщает пресс-служба Акорды.

Сулейменов Тимур Муратович освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента. Он занимал эту должность с 13 января 2022 года. Ранее был бывшим министром национальной экономики, членом коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.

Жиенбаев Ержан Нурланович освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента, которую занимал с 28 октября 2019 года.

Балаева Аида Галымовна работала замглавой АП с 11 января 2022 года, ранее была министром информации и общественного развития, экс-замакима Астаны.

Казыхан Ержан Хозеулы освобожден от должности заместителя руководителя – специального представителя президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству.

Баспаев Ернар Женисович освобожден от должности заместителя, которую занимал с 9 декабря 2022 года.

Желдибай Руслан Султанулы – занимал позицию замглавы АП с 5 января 2023 года. Он также освобожден от позиции заместителя и от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан.

Также Исекешев Асет Орентаевич освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан. Жайсанбаев Канатбек Бахытович – от должности помощника президента – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений АП РК.

Ахметов Альтаир Амангельдиевич – от должности заведующего отделом государственного управления.

Байтукбаев Ерлан Искакович – от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.

Дюсембеков Азамат Нурланович – от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности РК.

Ерназар Ракымжан Серикбайулы – от должности заведующего Отделом стратегического планирования АП РК.


Источник: kaztag.kz
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