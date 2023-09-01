Пять новых министерств появились в Казахстане

Указом Главы государства "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления" созданы пять новых министерств, передает Tengrinews.kz.



Касым-Жомарт Токаев поручил реорганизовать Министерство экологии и природных ресурсов путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.



Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет реорганизовано путем разделения его на:



Министерство транспорта с передачей ему функций и полномочий в сферах железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта; торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации; естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов; общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог;



Министерство промышленности и строительства с передачей ему функций и полномочий в сферах индустрии и индустриального развития; промышленности; горно-металлургического комплекса; развития внутристрановой ценности; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов; безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности; регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий; создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы; архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; жилищных отношений; коммунального хозяйства; государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов; долевого участия в жилищном строительстве; оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики; осуществления военно-технического сотрудничества; в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.



Министерство информации и общественного развития реорганизуют путем его преобразования в Министерство культуры и информации с передачей ему функций и полномочий в сферах культуры; охраны и использования объектов историко-культурного наследия; кинематографии; государственных символов; архивного дела и документационного обеспечения управления; электронного документооборота и электронных архивов; в области ономастики; креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности от Министерства культуры и спорта.



Министерство культуры и спорта реорганизуют путем его преобразования в Министерство туризма и спорта.



Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Таким образом, теперь в Казахстане 21 министерство:



Министерство культуры и информации;

Министерство промышленности и строительства;

Министерство транспорта;

Министерства водных ресурсов и ирригации;

Министерство туризма и спорта;

Министерство внутренних дел;

Министерство здравоохранения;

Министерство иностранных дел;

Министерство науки и высшего образования;

Министерство национальной экономики;

Министерство обороны;

Министерство просвещения;

Министерство сельского хозяйства;

Министерство торговли и интеграции;

Министерство труда и социальной защиты населения;

Министерство финансов;

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

Министерство по чрезвычайным ситуациям;

Министерство экологии и природных ресурсов;

Министерство энергетики;

Министерство юстиции.