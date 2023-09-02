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Ернар Баспаев назначен советником Президента

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Ернар Баспаев назначен советником Президента
ФОТО: Акорда
Ернар Баспаев назначен советником Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".

"Распоряжением Главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен советником Президента Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.

Ранее Ернар Баспаев работал заместителем руководителя Администрации Президента.

Ернар Баспаев родился в 1979 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. По специальности юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции.

С 2002 по 2006 год работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции.

В 2006-2010 годах являлся начальником управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом аппарата Верховного суда.

В 2010 году назначен руководителем Департамента юстиции по Атырауской области.

В 2013-2019 годах являлся руководителем аппарата акима Атырауской области.

В 2019-2022 годах работал государственным инспектором Администрации Президента.

13 апреля 2022 года Указом Главы государства назначен помощником Президента - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.


Источник: Tengrinews.kz
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