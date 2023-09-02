Ернар Баспаев назначен советником Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".



"Распоряжением Главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен советником Президента Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.



Ранее Ернар Баспаев работал заместителем руководителя Администрации Президента.



Ернар Баспаев родился в 1979 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. По специальности юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования.



Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции.



С 2002 по 2006 год работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции.



В 2006-2010 годах являлся начальником управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом аппарата Верховного суда.



В 2010 году назначен руководителем Департамента юстиции по Атырауской области.



В 2013-2019 годах являлся руководителем аппарата акима Атырауской области.



В 2019-2022 годах работал государственным инспектором Администрации Президента.



13 апреля 2022 года Указом Главы государства назначен помощником Президента - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.