Ержан Саденов возглавил МВД Казахстана

Ержан Саденов назначен министром внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Назначить Саденова Ержана Сапарбековича министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в указе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.



Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил ВКГУ имени Аманжолова, Карагандинскую высшую школу МВД.



В органах внутренних дел служит с июля 1993 года.



В разные годы работал начальником управлений полиции Риддера и Усть-Каменогорска. Возглавлял управление по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции ВКО. Был первым заместителем начальника Департамента полиции Мангистауской области, начальником оперативного департамента МВД и начальником Департамента полиции на транспорте.



С 2016 по 2019 год занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области.