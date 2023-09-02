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Ержан Саденов возглавил МВД Казахстана

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Ержан Саденов возглавил МВД Казахстана
Фото: gov.kz
Ержан Саденов назначен министром внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Саденова Ержана Сапарбековича министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в указе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил ВКГУ имени Аманжолова, Карагандинскую высшую школу МВД.

В органах внутренних дел служит с июля 1993 года.

В разные годы работал начальником управлений полиции Риддера и Усть-Каменогорска. Возглавлял управление по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции ВКО. Был первым заместителем начальника Департамента полиции Мангистауской области, начальником оперативного департамента МВД и начальником Департамента полиции на транспорте.

С 2016 по 2019 год занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области.


Источник: Tengrinews.kz
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