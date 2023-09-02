Аида Балаева назначена министром культуры и информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Как сообщили в пресс-службе Мажилиса, сегодня на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса согласована кандидатура Балаевой Аиды Галымовны для назначения на должность министра культуры и информации.



Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 конституционного закона "О Парламенте и статусе его депутатов". По итогам заседания Комитет принял заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность главы Министерства культуры и информации.



"Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром культуры и информации Республики Казахстан", - говорится в указе Президента Касым-Жомарта Токаева.



Новое министерство образовалось вчера. Министерство информации и общественного развития реорганизовали путем преобразования в Министерство культуры и информации с передачей ему функций и полномочий в сферах:



- культуры;

- охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

- кинематографии;

- государственных символов;

- архивного дела и документационного обеспечения управления;

- электронного документооборота и электронных архивов;

- области ономастики;

- креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности от Министерства культуры и спорта.



Аида Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.



В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы.



Балаева занимала должность первого заместителя директора Департамента внутренней политики Алматы, директора Департамента внутренней политики Алматы, начальника Управления внутренней политики Нур-Султана. На протяжении четырех лет работала заместителем акима столицы.



В декабре 2014 года Балаеву назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента.



С июля 2019 года Аида Балаева работала помощником Президента - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.



4 мая 2020 года она была назначена на должность министра информации и общественного развития.



11 января 2022 стала заместителем руководителя Администрации Президента.



Вчера Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан. Он упразднил должности заместителей руководителя Администрации Президента, одним из которых была Аида Балаева.