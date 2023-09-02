Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 02 Сентября
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.39 KZT
  • €1 = 495.09 KZT
  • 1 RUB = 4.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Аида Балаева назначена министром культуры и информации

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 11:17
Аида Балаева назначена министром культуры и информации
Фото Арман Мухатов
Аида Балаева назначена министром культуры и информации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Как сообщили в пресс-службе Мажилиса, сегодня на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса согласована кандидатура Балаевой Аиды Галымовны для назначения на должность министра культуры и информации.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 конституционного закона "О Парламенте и статусе его депутатов". По итогам заседания Комитет принял заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность главы Министерства культуры и информации.

"Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром культуры и информации Республики Казахстан", - говорится в указе Президента Касым-Жомарта Токаева.

Новое министерство образовалось вчера. Министерство информации и общественного развития реорганизовали путем преобразования в Министерство культуры и информации с передачей ему функций и полномочий в сферах:

- культуры;
- охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
- кинематографии;
- государственных символов;
- архивного дела и документационного обеспечения управления;
- электронного документооборота и электронных архивов;
- области ономастики;
- креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности от Министерства культуры и спорта.

Аида Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.

В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы.

Балаева занимала должность первого заместителя директора Департамента внутренней политики Алматы, директора Департамента внутренней политики Алматы, начальника Управления внутренней политики Нур-Султана. На протяжении четырех лет работала заместителем акима столицы.

В декабре 2014 года Балаеву назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента.

С июля 2019 года Аида Балаева работала помощником Президента - заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.

4 мая 2020 года она была назначена на должность министра информации и общественного развития.

11 января 2022 стала заместителем руководителя Администрации Президента.

Вчера Глава государства подписал указ о реорганизации структуры Администрации Президента Республики Казахстан. Он упразднил должности заместителей руководителя Администрации Президента, одним из которых была Аида Балаева.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика