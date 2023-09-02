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Акмолинец скачал приложение на телефон и повесил на себя кредит на два миллиона тенге

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Акмолинец скачал приложение на телефон и повесил на себя кредит на два миллиона тенге
© elements.envato.com
Житель Акмолинской области повесил на себя кредит после короткого разговора по телефону с "банковским работником", передает Tengrinews.kz со ссылкой на sinegor.kz.

Согласно показаниям потерпевшего, 16 августа на его мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись работником службы безопасности "Народного банка", убедил, что для предотвращения мошеннических действий и обеспечения безопасности на его счете мужчине якобы необходимо скачать программу удаленного доступа Rust Disk.

Мужчина установил данное приложение, но тут же осознал, что на другом конце провода находится мошенник и включил режим "полета" на своем мобильном. Однако после отключения данного режима обнаружил оповещение о графике погашения в одном из ведущих банков РК, в котором неизвестным лицом на его имя был оформлен кредит в сумме 2 миллиона 83 тысячи тенге.

По словам заявителя, в общей сложности телефонный разговор между ним и преступником длился около одной минуты. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".


Источник: Tengrinews.kz
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