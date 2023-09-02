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Ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
Фото: из архива Tengrinews.kz
В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии 101-летний Кайырлы Жонкабаев. Об этом в соцсетях рассказала представитель Нацгвардии Данара Тәңірбергенқызы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ветеран Великой Отечественной войны Кайырлы Жонкабаев не дожил до своего очередного дня рождения 10 дней - 10 сентября ему должно было исполнится 102 года.

"Выражаем соболезнования родным и близким панфиловца Жонкабаева Қайырлы Уатайұлы. Иманды болсын", - написала Данара Тәңірбергенқызы.

Кайырлы Жонкабаев родился в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО.

Ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии


В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии.
Ветеран прошел всю войну. В составе 8 гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

Ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии


После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 годы являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.

За мужество и героизм, проявленные в ходе ВОВ был награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны" ІІ степени, медалями "За Отвагу", "За оборону Москвы", а также множественными наградами.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 20:26
Иманды болсын... Последний герой.
 
 

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