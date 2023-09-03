СМИ: В Таиланде нашли тело казахстанца

По сообщениям российских СМИ, в столице Таиланда, Пхукете обнаружили тело 18-летнего гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.



Таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина, пишет ТАСС.



Об этом сообщила туристическая полиция Пхукета в Facebook.



Полиция в пятницу писала о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова. Власти считали, что это мог быть российский турист. Поисково-спасательные мероприятия, которые начались в день пропажи туриста, приостановили из-за погодных условий, сопровождаемых сильными волнами и дождем.



Как сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, 1 сентября консулу поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета, и возможно он является гражданином Казахстана, сообщает Zakon.kz.



После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины 2005 года рождения.



Родители погибшего прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания.