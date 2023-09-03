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СМИ: В Таиланде нашли тело казахстанца

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 11:26
СМИ: В Таиланде нашли тело казахстанца
Фото: freepik
По сообщениям российских СМИ, в столице Таиланда, Пхукете обнаружили тело 18-летнего гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина, пишет ТАСС.

Об этом сообщила туристическая полиция Пхукета в Facebook.

Полиция в пятницу писала о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова. Власти считали, что это мог быть российский турист. Поисково-спасательные мероприятия, которые начались в день пропажи туриста, приостановили из-за погодных условий, сопровождаемых сильными волнами и дождем.

Как сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, 1 сентября консулу поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета, и возможно он является гражданином Казахстана, сообщает Zakon.kz.

После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины 2005 года рождения.

Родители погибшего прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания.


Источник: zakon.kz
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