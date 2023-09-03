Правительственный сайт США оказался заблокирован в Казахстане

Астана. 3 сентября. КазТАГ – Сайт бюро промышленности и безопасности министерства торговли США оказался заблокирован в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«Тип документа – предписание УО (уполномоченного органа – КазТАГ); виды нарушений – распространение заведомо ложной информации; адрес сайта – https://www.bis.doc.gov», - говорится в сообщении на сайте министерства культуры и информации Казахстана при проверке доступности американского правительственного ресурса.



Ранее на указанном сайте США была опубликована информация о введении ограничений против компаний из Казахстана и ряда других стран по причине нарушения антироссийских санкций.