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"Казахстан темир жолы" пообещал избавиться от "помогаек" в поездах

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 13:30
"Казахстан темир жолы" пообещал избавиться от "помогаек" в поездах
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В АО "Пассажирские перевозки" разработали ряд решений по искоренению незаконной деятельности посредников, содействующих безбилетному проезду пассажиров и провозу неоформленного грузобагажа ("помогайки", "подсадчики") железнодорожным транспортом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Казахстан темир жолы".

В частности, будет усилен контроль наличия проездных документов у пассажиров, вырастет количество проверок в поездах. Максимально увеличат количество поездов, которые будут курсировать при сопровождении нарядов транспортной полиции.

Продолжится работа по установке камер видеонаблюдения на железнодорожных вокзалах, что предоставит пассажирам дополнительный уровень безопасности.

В должностные инструкции работников, связанных с обслуживанием пассажиров, включат ответственность за незаконную помощь третьим лицам в безбилетном проезде и перевозке неоформленного багажа пассажиров.

В пресс-службе национального перевозчика напомнили об ответственности за безбилетный провоз пассажиров:

- в поездах международного сообщения - штраф в размере 7 МРП;
- в поездах внутриреспубликанского сообщения - штраф в размере 5 МРП.

Также с 2020 года сумма штрафа за перепродажу билетов в Казахстане составляет от 100 до 500 МРП (от 265 тысяч до 1,3 миллиона тенге).


Источник: Tengrinews.kz
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