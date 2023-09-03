"Казахстан темир жолы" пообещал избавиться от "помогаек" в поездах

В АО "Пассажирские перевозки" разработали ряд решений по искоренению незаконной деятельности посредников, содействующих безбилетному проезду пассажиров и провозу неоформленного грузобагажа ("помогайки", "подсадчики") железнодорожным транспортом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Казахстан темир жолы".



В частности, будет усилен контроль наличия проездных документов у пассажиров, вырастет количество проверок в поездах. Максимально увеличат количество поездов, которые будут курсировать при сопровождении нарядов транспортной полиции.



Продолжится работа по установке камер видеонаблюдения на железнодорожных вокзалах, что предоставит пассажирам дополнительный уровень безопасности.



В должностные инструкции работников, связанных с обслуживанием пассажиров, включат ответственность за незаконную помощь третьим лицам в безбилетном проезде и перевозке неоформленного багажа пассажиров.



В пресс-службе национального перевозчика напомнили об ответственности за безбилетный провоз пассажиров:



- в поездах международного сообщения - штраф в размере 7 МРП;

- в поездах внутриреспубликанского сообщения - штраф в размере 5 МРП.



Также с 2020 года сумма штрафа за перепродажу билетов в Казахстане составляет от 100 до 500 МРП (от 265 тысяч до 1,3 миллиона тенге).