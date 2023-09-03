"Не зона, а курорт". В МВД прокоментировали тюремное фото Серика Кудебаева

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД прокомментировали появившееся в сети фото бывшего генерала Серика Кудебаева, сделанное в местах лишения свободы, передает Tengrinews.kz.



На снимке Кудебаев изображен в окружении 11 мужчин за богато накрытым столом. В соцсетях некоторые пользователи принялись иронизировать над условиями содержания экс-начальника Департамента полиции Алматинской области.



"Как в санатории. А баб, наверное, за кадром оставили? Это еще раз подтверждает, что в капитализме все равны, но некоторые ровнее", "Не зона, а курорт", "Как у христа за пазухой", "Хорошо сидится", - написали комментаторы.



В пресс-службе КУИС отметили, что согласно правилам внутреннего распорядка осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками. Они также имеют право употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время.



"Предварительно установлено, что в учреждении №22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков)".



"В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование".



"Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава. Каждая поступившая информация тщательно проверяется и в случае подтверждения нарушения нами принимаются меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении ведомства.



Серик Кудебаев ранее в разные годы занимал должности начальника Департамента внутренних дел Алматинской области и города Алматы. В апреле этого года по делу о январских событиях был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. По данным Генпрокуратуры, на глазах генерала Кудебаева избивали и пытали людей.