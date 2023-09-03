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Мининформ объяснил выявлением фишинга блокировку правительственного сайта США в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Мининформ объяснил выявлением фишинга блокировку правительственного сайта США в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 3 сентября. КазТАГ – Министерство культуры и информации объяснило фишингом блокировку сайта бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, передает корреспондент агентства.

«26 апреля текущего года по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним. Таким образом, распространяющиеся в СМИ и социальных медиа утверждения о том, что причиной ограничения доступа стала публикация сайта о якобы помощи Казахстаном России в обходе санкций, не соответствуют действительности. При этом министерством во взаимодействии с другими уполномоченными органами Республики Казахстан будет проведена дополнительная проверка на предмет наличия нарушений в деятельности интернет-ресурса bis.doc.gov и в случае их отсутствия могут быть приняты меры по восстановлению доступа к указанному интернет-ресурсу», - сообщили в пресс-службе МКИ в воскресенье редакции агентства КазТАГ.

В ведомстве отметили, что министерством на постоянной основе осуществляется мониторинг информационного поля на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

«В рамках противодействия мошенническим действиям в сети интернет работа по выявлению фишинговых интернет-ресурсов проводится также и другими государственными органами. В рамках данного взаимодействия принимаются меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона «О связи», - пояснили в минкультуры и спорта.

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение обманным путем доступа к конфиденциальным данным пользователей, в том числе логинам и паролям от банковских систем.

Напомним, 3 сентября КазТАГ сообщал, что сайт бюро промышленности и безопасности министерства торговли США оказался заблокирован в Казахстане. Причиной блокировки оказалось распространение заведомо ложной информации. При этом, ранее на указанном сайте США была опубликована информация о введении ограничений против компаний из Казахстана и ряда других стран по причине нарушения антироссийских санкций.


Источник: kaztag.kz
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