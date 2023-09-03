«Вооруженная мафия подростков ставит детей на деньги» – дело расследует полиция Павлодара

Павлодар. 3 сентября. КазТАГ – Действия так называемой «подростковой мафии» расследует полиция Павлодара, передает КазТАГ.



«Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего», - прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области в воскресенье инцидент, произошедший в городском скейт-парке.



По информации отдела образования Павлодара, полиция совместно с учебными заведениями проводит выяснение личностей, а также их причастность к данному факту или происшествию.



Информация о произошедшем ранее появилась в соцсетях. На одном из пабликов Instagram родительница школьника СОШ №29 Павлодара рассказала о ситуации, происходящей в скейт-парке на территории ТРЦ Batyr Mall.



«Мой ребенок и его друзья каждый год там катаются, целыми днями проводят время вместе. Тут нарисовалась «гоп-компания», состоящая из группы подростков от 13 до 17 лет. Они не катаются, приходят группой, называют себя мафией. При себе эти дети имеют перцовые баллончики, ножи-бабочки», - поделилась женщина.



По ее информации, «мафия» старается вывести «на конфликт обычных детей, подростков, угрожают, двоих «поставили на деньги». По ее словам, участники этой «мафии» – ученики школ №29 и 36.



«2 сентября случился конфликт, доходящий до драки. Дети самостоятельно вызвали полицию. Этих ребят забрали, но при этом они угрожали всем. Я сама родительница ребенка из 29-й школы, я приму меры, которые от меня могут зависеть. Берегите своих детей!» - написала женщина.



Напомним, ранее в Павлодаре школьник был госпитализирован с многочисленными травмами и переломами двух ребер в результате массовой драки 24 июля. Полиция уверяет, что все участники инцидента установлены и по данному факту возбуждено уголовное дело.