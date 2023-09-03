Родители устроили бунт против "шестидневки" в Карагандинской области

В городе Шахтинск родители нескольких школ устроили бунт против шестидневной учебной недели. Они считают, что руководитель Шахтинского отдела образования идет против приказа министра просвещения, передает корреспондент Tengrinews.kz.В знак протеста родители школьников собрались в центре города возле одной из школ и просили встречи с руководителем местного отдела образования Николаем Онсовичем. Видеозапись из собрания появилась в социальных сетях."Мы против шестидневной учебной недели. Руководитель отдела образования нарушает приказ министра. Он избегает встречи с нами. Опубликовал в чате ГорОО письмо, что учащиеся 7-11 классов школ нашего города будут учиться шесть дней вместо пяти. Якобы он заботиться о здоровье и свободном времени наших детей. Но по факту выходит наоборот. Он увеличил время уроков с 40 минут до 45 минут, две перемены, соответственно вторая смена начинается позже и дети второй смены будут возвращаться домой позже. Лишил детей свободного времени, теперь у них остается один выходной. Дети вынуждены бросать кружки, репетиторов. У многих детей проблемы со здоровьем, это будет еще большая нагрузка на них. Раньше мы учились по пятидневке, все все успевали и были довольны", - говорят на видеозаписи родители.Позицию родителей прокомментировала представитель общественного фонда "Благо-Дарю" Белла Филимонова. Правозащитница сообщила, что мнение родителей Шахтинска разделяет большинство родителей из Сарани и Караганды."Требуем срочного приезда министра просвещения в Караганду для встречи с родителями, педагогами и всеми, кто не согласен с попыткой навязать шестидневное обучение в школах в обход министерства просвещения. Несколько дней чаты разрывались от сообщений возмущенных родителей городов Шахтинска и Сарани. Родители вышли к школе, чтоб выразить свое несогласие руководителю отдела образования Онсовичу. После этого, буквально через пару часов, стали писать из других школ города Караганды, о том, что Карагандинская область учится в шестидневном формате. Как это назвать? Я это вижу как принцип от управления образования, по-другому назвать это нельзя. Наша Карагандинская область живет своей жизнью. Нам законы и приказы не писаны, видимо свои законы. И эти законы пишутся специально насолить родителям, чтоб сильно не радовались возвращению 25 мая", - говорит правозащитница.В пресс-службе управления образования Карагандинской области также прокомментировали ситуацию. В ведомстве сообщили, что необходимость введения шестидневной учебной недели обусловлена действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Учиться шесть дней будут лишь ученики 7-11 классов, а также лишь те школы, где учащиеся занимаются в две смены."В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями установлены допустимые минимальные лимиты времени перемен и перерывов между занятиями первой и второй смены. Согласно расписанию школ, начинающих учебный процесс в 08:00, уроки первой смены заканчивались в 14:05 (7 уроков). Вторая смена начиналась в 14:45 и заканчивалась в 20:50 (7 уроков). В прошлом учебном году родительская общественность учащихся второй смены выражала недовольство окончанием занятий в позднее, темное время суток, особенно в зимний период. В этой связи принято решение распределить учебные занятия 7, 8, 9, 10 и 11 классов на 6 дней, тем самым сократив ежедневное время обучения до 6 уроков, а в субботние дни до 4 уроков", - сообщили в управлении.