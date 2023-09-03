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Родители устроили бунт против "шестидневки" в Карагандинской области

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 21:05
Родители устроили бунт против "шестидневки" в Карагандинской области
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В городе Шахтинск родители нескольких школ устроили бунт против шестидневной учебной недели. Они считают, что руководитель Шахтинского отдела образования идет против приказа министра просвещения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В знак протеста родители школьников собрались в центре города возле одной из школ и просили встречи с руководителем местного отдела образования Николаем Онсовичем. Видеозапись из собрания появилась в социальных сетях.



"Мы против шестидневной учебной недели. Руководитель отдела образования нарушает приказ министра. Он избегает встречи с нами. Опубликовал в чате ГорОО письмо, что учащиеся 7-11 классов школ нашего города будут учиться шесть дней вместо пяти. Якобы он заботиться о здоровье и свободном времени наших детей. Но по факту выходит наоборот. Он увеличил время уроков с 40 минут до 45 минут, две перемены, соответственно вторая смена начинается позже и дети второй смены будут возвращаться домой позже. Лишил детей свободного времени, теперь у них остается один выходной. Дети вынуждены бросать кружки, репетиторов. У многих детей проблемы со здоровьем, это будет еще большая нагрузка на них. Раньше мы учились по пятидневке, все все успевали и были довольны", - говорят на видеозаписи родители.

Позицию родителей прокомментировала представитель общественного фонда "Благо-Дарю" Белла Филимонова. Правозащитница сообщила, что мнение родителей Шахтинска разделяет большинство родителей из Сарани и Караганды.

"Требуем срочного приезда министра просвещения в Караганду для встречи с родителями, педагогами и всеми, кто не согласен с попыткой навязать шестидневное обучение в школах в обход министерства просвещения. Несколько дней чаты разрывались от сообщений возмущенных родителей городов Шахтинска и Сарани. Родители вышли к школе, чтоб выразить свое несогласие руководителю отдела образования Онсовичу. После этого, буквально через пару часов, стали писать из других школ города Караганды, о том, что Карагандинская область учится в шестидневном формате. Как это назвать? Я это вижу как принцип от управления образования, по-другому назвать это нельзя. Наша Карагандинская область живет своей жизнью. Нам законы и приказы не писаны, видимо свои законы. И эти законы пишутся специально насолить родителям, чтоб сильно не радовались возвращению 25 мая", - говорит правозащитница.

В пресс-службе управления образования Карагандинской области также прокомментировали ситуацию. В ведомстве сообщили, что необходимость введения шестидневной учебной недели обусловлена действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Учиться шесть дней будут лишь ученики 7-11 классов, а также лишь те школы, где учащиеся занимаются в две смены.

"В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями установлены допустимые минимальные лимиты времени перемен и перерывов между занятиями первой и второй смены. Согласно расписанию школ, начинающих учебный процесс в 08:00, уроки первой смены заканчивались в 14:05 (7 уроков). Вторая смена начиналась в 14:45 и заканчивалась в 20:50 (7 уроков). В прошлом учебном году родительская общественность учащихся второй смены выражала недовольство окончанием занятий в позднее, темное время суток, особенно в зимний период. В этой связи принято решение распределить учебные занятия 7, 8, 9, 10 и 11 классов на 6 дней, тем самым сократив ежедневное время обучения до 6 уроков, а в субботние дни до 4 уроков", - сообщили в управлении.


Источник: Tengrinews.kz
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