Глава Нацбанка освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.



Должность главы Национального банка республики Галымжан Пирматов занимал с февраля 2022 года.



Галымжан Пирматов родился 24 апреля 1972 года в Чимкентской области (ныне Туркестанская область). Женат, есть дети. Окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования и Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA).



В разное время работал в СП "Алтын-Тас", "AES КиевОблЭнерго", "AES Украина", АО "Народный Банк". Был вице-министром экономики и бюджетного планирования. С 2009 по 2011 год занимал должность вице-президента по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".