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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Глава Нацбанка освобожден от должности

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 09:02
Глава Нацбанка освобожден от должности
Фото:gov.kz
Глава Нацбанка освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.

Должность главы Национального банка республики Галымжан Пирматов занимал с февраля 2022 года.

Галымжан Пирматов родился 24 апреля 1972 года в Чимкентской области (ныне Туркестанская область). Женат, есть дети. Окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования и Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA).

В разное время работал в СП "Алтын-Тас", "AES КиевОблЭнерго", "AES Украина", АО "Народный Банк". Был вице-министром экономики и бюджетного планирования. С 2009 по 2011 год занимал должность вице-президента по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 09:06
"Освобождён от должности" от непосильно тяжёлого труда, пусть отдохнёт... Одно интересно, это наказание или поощерение...
 
 

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