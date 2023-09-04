Канат Бозумбаев стал советником Токаева

Канат Бозумбаев назначен советником Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Распоряжением Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником Президента Республики Казахстан", - говорится в документе.



Канат Бозумбаев родился 8 января 1969 года в Алматы. Женат, есть трое детей. По образованию экономист. Окончил Казахскую государственную академию управления.



В разные годы Бозумбаев работал помощником акима Алматы (1993-1994), главой отдела региональной политики Министерства экономики и торговли (1997), вице-президентом по экономическим вопросам в компании "КазТрансОйл" (1997-1998), занимал различные должности в Министерстве энергетики, пока не возглавил его в 2016 году. Кроме этого, Бозумбаев был помощником Президента, акимом Павлодарской, Жамбылской и Алматинской областей. Последний регион он возглавлял во время январских событий в Казахстане. Покинул должность в июне 2022 года. Судя по официальной биографии, не занимал государственные должности больше года.



Заслуженный энергетик Республики Казахстан, имеет такие награды, как орден "Курмет" (2005) и медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (2019).

