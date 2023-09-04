Акима Павлодара сняли с должности

Акима Павлодара Ержана Иманзаипова сняли с должности. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz предоставили в пресс-службе акимата Павлодарcкой области. Соответствующий документ вышел 4 сентября 2023 года.



"Распоряжением акима области Асаина Байханова в соответствии с подпунктом 2 статьи 32-1 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК", подпунктом 9 статьи 59 Закона РК от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 290 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти" Иманзаипов Ержан Бейбутович освобожден от занимаемой должности акима города Павлодара", - сообщила пресс-служба акима региона в ответе на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.



По информации пресс-службы Павлодарской области, сейчас обязанности акима Павлодара исполняет заместитель акима города Кадиша Беготаева.



Напомним, решение об освобождении от должности Ержана Иманзаипова аким Павлодарской области Асаин Байханов озвучил 26 августа на встрече с активом Павлодара. Поводом для принятия столь кардинальных мер послужили ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствие требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара.



Позже в пресс-службе акима Павлодарской области прокомментировали причины увольнения Иманзаипова, указав, что одним из оснований послужили многочисленные жалобы павлодарцев на работу городских властей. Также сообщалось о задержании по подозрению в коррупции помощника акима Павлодара. Позже эту информацию официально подтвердили в Антикоррупционной службе региона.



1 сентября Асаин Байханов в кулуарах Парламента ответил, связано ли увольнение акима Павлодара с расследованием в отношении его помощника. Он же сообщил, что по информации Антикоррупционной службы региона, никто под стражу не взят.



Отметим, в июне этого года под следствие попал заместитель акима Павлодара Арслан Калиякбаров. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок. Сообщалось, что после получения денег его задержали и выдворили в изолятор временного содержания. О задержании чиновника высказался аким Павлодарской области.



Ержан Иманзаипов был назначен на должность акима Павлодара в декабре прошлого года. Прежде он занимал пост акима Экибастуза. Весной 2020 года Иманзаипов получил выговор от экс-акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. На заседании штаба по ЧП глава региона указал на отсутствие эффективного взаимодействия между городскими ведомствами в условиях карантина, в результате чего не в полной мере был обеспечен режим карантина и изоляции.