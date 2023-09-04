Нуржан Нуржигитов возглавил новое министерство

Нуржан Нуржигитов назначен министром водных ресурсов и ирригации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе Президента.



Ранее он занимал должность акима Жамбылской области.



Напомним, выступая с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании нового министерства.



"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации", - сказал Президент.



Позже Президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления", согласно которому в Казахстане появились пять новых министерств. Главы реорганизованных министерств были освобождены от своих должностей.



Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности "Инженер-механик", в 2008 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "Экономика". Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.



Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Горького Жуалынского района. В разные годы работал главным инженером агробизнеса имени Толе би, специалистом, главным специалистом аппарата акима Жуалынского района, заведующим отделом, руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области.



Работал руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. Работал акимом Байзакского района. С апреля 2021 года работал заместителем акима Жамбылской области, а с апреля 2022 года возглавил область.