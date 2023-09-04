Гибель казахстанки вместе с дочкой в Турции прокомментировали в МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали гибель нашей соотечественницы вместе с ребенком в Турции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как проинформировали в МИД, 3 сентября в турецкой Алании произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала семья из Казахстана.



"На месте трагедии погибла женщина 1989 года рождения и ее двухлетняя дочь. Глава семьи, мужчина 1986 года рождения, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сын 2014 года рождения находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает", - говорится в распространенном сообщении.



Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными этой семьи. Им будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь.



Как уточнили в министерстве, данная семья находилась в Турции в качестве туристов и должна была сегодня вернуться домой.