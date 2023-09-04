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Гибель казахстанки вместе с дочкой в Турции прокомментировали в МИД

Просмотров:332 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Гибель казахстанки вместе с дочкой в Турции прокомментировали в МИД
Фото:trthaber
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали гибель нашей соотечественницы вместе с ребенком в Турции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как проинформировали в МИД, 3 сентября в турецкой Алании произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала семья из Казахстана.

"На месте трагедии погибла женщина 1989 года рождения и ее двухлетняя дочь. Глава семьи, мужчина 1986 года рождения, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сын 2014 года рождения находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает", - говорится в распространенном сообщении.

Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными этой семьи. Им будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь.

Как уточнили в министерстве, данная семья находилась в Турции в качестве туристов и должна была сегодня вернуться домой.


Источник: Тengrinews.kz
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