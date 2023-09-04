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Принять меры по борьбе с игровой зависимостью поручил Токаев на Совете безопасности

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Принять меры по борьбе с игровой зависимостью поручил Токаев на Совете безопасности
© Photo : Пресс-служба президента Казахстана
АСТАНА, 4 сен - Sputnik. В понедельник президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, где рассмотрели вопросы игровой зависимости среди населения.

– В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией, – отметил президент.

Токаев акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

– В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам, – подчеркнул глава государства и поставил конкретные задачи перед профильными министерствами.

Президент также обратил внимание правоохранительных органов на рост преступности, связанный с зависимостью населения от азартных игр, и поручил принять как профилактические, так и иные меры по обеспечению законности и правопорядка.

Он отметил важную роль общественности, духовенства и средств массовой информации в формировании социальных установок, способствующих недопущению развития лудомании в стране.

Глава государства также указал на необходимость активизации работы по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса. Важно отслеживать все перемещения финансовых средств в этой сфере, добавил Токаев.


Источник: Sputnik.kz
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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:19
почему воообще не запрещают всё что связанно с лотереями и ставками ? государство разрешает и этот бизнес процветает за счёт лудоманов а тут оказывается нужно решать эту проблему)
 
 

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