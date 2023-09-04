С чем связана смена главы Нацбанка и что изменится с приходом Сулейменова

Национальный банк РК возглавил Тимур Сулейменов. С чем связана смена главы Нацбанка и что изменится в главном финведомстве с приходом нового председателя, Zakon.kz прокомментировали эксперты.



4 сентября Сенат согласовал Тимура Сулейменова на должность главы Национального банка РК, позже глава государства подписал соответствующий указ. Галымжан Пирматов, ранее занимавший этот пост, освобожден от полномочий указом главы государства.



Зачем назначили Тимура Сулейменова?

По словам финансового консультанта Расула Рысмамбетова, решение о смене руководителя Нацбанка было неожиданным, но логичным. Его главной причиной, по мнению спикера, стало недавнее Послание президента, вслед за которым последовал ряд кадровых перестановок в правительстве. При этом эксперт не ожидает, что вслед за ожидаемым переизбранием главы финрегулятора последуют существенные изменения.



"Политика Нацбанка, возможно, будет меняться, но не радикально. Наверное, в сторону синхронизации работы с правительством по поводу исполнения новых поручений. Скорее всего, экономике нужно больше денег, и Нацбанк будет думать, как это обеспечить и не раскачать инфляцию", - считает Расул Рысмамбетов.



Экономист Максат Халык отметил, что Тимур Сулейменов не является финансистом и больше занимается экономическими вопросами. Эксперт считает, что было бы лучше, если бы Нацбанк возглавлял финансист. Однако, несмотря на это, говорит эксперт, смысл произошедшего назначения в другом.



"Зачем на эту должность был нужен Тимур Сулейменов? С моей точки зрения, это произошло, потому что у нас, в частности, нет сотрудничества между Нацбанком и правительством. Я лично считаю, что Тимура Сулейменова привлекают для того, чтобы улучшить эту работу, наладить работу между правительством и Национальным банком", - говорит Максат Халык.



В одной связке с правительством

Экономист Марат Абдурахманов добавил, что радикальных изменений сразу ожидать не стоит, при этом, по его мнению, смена руководства финрегулятора была ожидаемой.



Спикер добавил, что снижение ставки, заявление о которой Сулейменов сделал почти сразу после согласования его кандидатуры, станет реальным после того, как будут выполнены международные стандарты по финансовому регулированию.



Экономист Максат Халык напомнил, что снижение ставки, собственно, и было целью самого Нацбанка.



"Нацбанк уже двигался к тому, чтобы снизить базовую процентную ставку в будущем. Но, на мой взгляд, в целом невозможно снизить ставку сразу. Если это сделать, то можно повторить ситуацию, с которой столкнулись в Турции. Приказ Эрдогана Центральному банку установить базовую процентную ставку ниже уровня инфляции привел к тому, что инфляция в Турции превысила 80%. Поэтому принимать такие решения непросто, так как этот инструмент невозможно снизить без каких-либо экономических оснований", - говорит Максат Халык.



В нынешних условиях сложно будет понизить базовую ставку без "обуздания" инфляции, считает Расул Рысмамбетов. Более того, сделать это одними лишь усилиями Нацбанка невозможно. Поскольку инфляция напрямую связана с реальным сектором экономики, и в этом смысле для ее стабилизации нужны большие усилия правительства. С этим мнением согласен и Максат Халык.



"Одной только работы Нацбанка недостаточно для снижения инфляции в стране. Здесь должна правильно проводиться работа правительства по индустриализации, развитию обрабатывающей промышленности и производственной политике. Только тогда произойдет оживление в нашей экономике и можно будет ожидать определенной стабильности в банковском секторе", - отмечает Максат Халык.



По мнению экспертов, первое, над чем предстоит начать работать новому главе Нацбанка, это подготовка инфраструктуры для снабжения экономики деньгами, которое будет проводиться через банки и другие структуры. Другая задача – это внедрение международных стандартов в области финансового регулирования.



Что известно о новом председателе Нацбанка?

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности "Экономика и менеджмент в социальной сфере" и по специальности "Правоведение", Мэрилендский университет (США) по специальности "магистр делового администрирования" по программе "Болашак", магистр бизнеса со специализацией "Финансы", имеет сертификацию в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.



Опыт работы:



С 2009 года по 2012 год – заместитель Управляющего по Казахстану Всемирного банка и заместителя Управляющего по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития, вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.



С февраля 2012 года по декабрь 2016 года – член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.



С декабря 2016-го до 1 марта 2019 года – министр национальной экономики Республики Казахстан.



С 1 марта 2019 г. до 22 марта 2019 года – заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.



С 22 марта 2019 года – помощник президента Республики Казахстан.



С 22 июля 2019 года – заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.



13 января 2022 года назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

