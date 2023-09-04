Почти 58 тысяч долларовых миллионеров проживают в Казахстане

В Казахстане 57 965 долларовых миллионеров. Состояние 48 из них превышает 500 миллионов долларов, передаёт Orda.kz со ссылкой на ubs.com.Такие данные опубликовали в совместном отчёте Credit Suisse и крупнейший финансовый холдинг UBS.Эксперты подсчитали, что в Казахстане 48 человек имеют благосостояние более 500 миллионов долларов. Остальные результаты наших соотечественников тоже впечатляют:-189 человек владеют состоянием, которое оценивается от 100 до 500 миллионов;-297 могут похвастать богатством в размере от 50 до 100 миллионов;-2 605 человек имеют от 10 до 50 миллионов;-4 115 – от 5 до 10 миллионов;-состояние от 1 до 5 миллионов есть у 50 711 казахстанцев.По итогам 2022 года Китай и Россия возглавили список стран, которые покинули больше всего долларовых миллионеров. Из КНР уехали 10,8 тысячи состоятельных людей, из России – 8,5 тысячи.В топ-10 стран по оттоку миллионеров также вошли Индия, Гонконг, Бразилия и Великобритания.Больше всего состоятельных людей в 2022 году приехали в Объединённые Арабские Эмираты (5,2 тысячи), Австралию (3,8 тысячи), Сингапур (2,9 тысячи), Швейцарию (2,2 тысячи) и США (1,5 тысячи).