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Почти 58 тысяч долларовых миллионеров проживают в Казахстане

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 21:39
Почти 58 тысяч долларовых миллионеров проживают в Казахстане
Изображение от jannoon028 на Freepik
В Казахстане 57 965 долларовых миллионеров. Состояние 48 из них превышает 500 миллионов долларов, передаёт Orda.kz со ссылкой на ubs.com.

Такие данные опубликовали в совместном отчёте Credit Suisse и крупнейший финансовый холдинг UBS.

Эксперты подсчитали, что в Казахстане 48 человек имеют благосостояние более 500 миллионов долларов. Остальные результаты наших соотечественников тоже впечатляют:

-189 человек владеют состоянием, которое оценивается от 100 до 500 миллионов;
-297 могут похвастать богатством в размере от 50 до 100 миллионов;
-2 605 человек имеют от 10 до 50 миллионов;
-4 115 – от 5 до 10 миллионов;
-состояние от 1 до 5 миллионов есть у 50 711 казахстанцев.

Почти 58 тысяч долларовых миллионеров проживают в Казахстане


По итогам 2022 года Китай и Россия возглавили список стран, которые покинули больше всего долларовых миллионеров. Из КНР уехали 10,8 тысячи состоятельных людей, из России – 8,5 тысячи.

В топ-10 стран по оттоку миллионеров также вошли Индия, Гонконг, Бразилия и Великобритания.

Больше всего состоятельных людей в 2022 году приехали в Объединённые Арабские Эмираты (5,2 тысячи), Австралию (3,8 тысячи), Сингапур (2,9 тысячи), Швейцарию (2,2 тысячи) и США (1,5 тысячи).


Источник: Orda.kz
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