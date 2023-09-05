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Подросток попал в больницу из-за энергетиков в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:41
Подросток попал в больницу из-за энергетиков в Алматы
Изображение от Freepik
В Алматы 17-летний подросток "подсел" на энергетические напитки и фасфуд и спустя полгода едва не разрушил свою печень, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Детскую городскую клиническую больницу №2 поступил пациент с предварительным диагнозом "гемофилия В". Ранее у него был установлен низкий уровень IX фактора свертывания крови. При осмотре наблюдалась высокая температура, кровоточивость губ, язвочки в полости рта, боль в суставах и носовое кровотечение. Подростка привезли на коляске, так как он не мог ходить.

"Опытного врача - главного детского гематолога по городу Алматы, заведующую отделением гематологии ДГКБ №2 Улжалгас Ускенбаеву насторожило то, что показатели фактора IX у юноши соответствовали уже среднетяжелой форме гемофилии. Но за 17 лет гемофилия бы проявилась раньше и тяжелой форме предшествовала бы начальная. Параллельно наблюдалось снижение VII фактора. К тому же, согласно коагулограмме, нарушения были и внутреннего, и внешнего механизма, что тоже не укладывалось в гемофилию", - говорится в сообщении медиков.

Ознакомившись с анамнезом подростка, врач узнала, что три года назад ему провели операцию, во время которой обильного или безостановочного кровотечения, присущего гемофилии, не наблюдалось.

"Поэтому, когда стали расспрашивать, выяснилось, что подросток сидел на энергетических напитках. Все время, более чем полгода употреблял энергетические напитки и фастфуды. Тем самым он "посадил свою печень".

У ребенка нами был выставлен диагноз: Нарушение функции печени. Нарушение синтеза факторов свертывания в печени. То есть приобретенный дефицит факторов протромбинового комплекса. Диагноз гемофилия не подтвердился. Проведенное лечение с введением "витамина К" и его восполнением дало положительные результаты - все факторы свертываемости крови нормализовались, нормализовались функции печени", - заключила доктор Улжалгас Айтжанова.


Источник: Тengrinews.kz
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