Ерлан Нысанбаев назначен министром экологии

Мажилис согласовал кандидатуру Ерлана Нысанбаева на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, передает Tengrinews.kz.



"На заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию согласована кандидатура Нысанбаева Ерлана Нуралиевича для назначения на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в заявлении Мажилиса.



"Назначить Нысанбаева Ерлана Нуралиевича Министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.



Ранее он занимал должность советника акима Астаны по вопросам озеленения.



Президент называл Нысанбаева "опытным специалистом" и поручал ему и Женису Касымбеку превратить Астану в город-сад.



Напомним, ранее Министерство экологии, геологии и природных ресурсов возглавляла Зульфия Сулейменова.



Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский ордена трудового Красного Знамени сельхозинститут, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.



Трудовую деятельность начал в 1983 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.



В 2014-2019 годы - вице-министр сельского хозяйства.



С июля 2019 года по май 2021 года занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.