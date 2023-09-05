Ерлан Нысанбаев назначен министром экологии

Мажилис согласовал кандидатуру Ерлана Нысанбаева на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, передает Tengrinews.kz.
"На заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию согласована кандидатура Нысанбаева Ерлана Нуралиевича для назначения на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в заявлении Мажилиса.
"Назначить Нысанбаева Ерлана Нуралиевича Министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.
Ранее он занимал должность советника акима Астаны по вопросам озеленения.
Президент называл Нысанбаева "опытным специалистом" и поручал ему и Женису Касымбеку превратить Астану в город-сад.
Напомним, ранее Министерство экологии, геологии и природных ресурсов возглавляла Зульфия Сулейменова.
Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский ордена трудового Красного Знамени сельхозинститут, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.
Трудовую деятельность начал в 1983 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.
В 2014-2019 годы - вице-министр сельского хозяйства.
С июля 2019 года по май 2021 года занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.
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