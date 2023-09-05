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Осенний кабмин. Как обновилось правительство Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Осенний кабмин. Как обновилось правительство Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
После послания Президент реорганизовал несколько министерств, образовав новые. Теперь в Казахстане 21 министерство, кто их возглавил, а кто ушел - немного о каждом в материале Tengrinews.kz.

50-летний Алихан Смаилов остался на посту премьер-министра Казахстана. Напомним, Президент называл его "компетентным, опытным специалистом". Он возглавляет правительство с 11 января 2022 года.

Тамара Дуйсенова сохранила пост заместителя премьер-министра, но лишилась руководства в Министерстве труда и социальной защиты населения.

53-летний Серик Жумангарин также остается заместителем премьер-министра, но больше не является министром торговли и интеграции.

Новым министром внутренних дел стал Ержан Саденов. Ранее с этой должности сняли Марата Ахметжанова. Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. В разные годы работал начальником управлений полиции Риддера и Усть-Каменогорска. Возглавлял управление по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции ВКО. Был на руководящих должностях в ДП Мангистауской области, оперативном департаменте МВД и Департаменте полиции на транспорте. Возглавлял департаменты полиции Акмолинской области и столицы. С января 2022 года был заместителем министра внутренних дел.

Осенний кабмин. Как обновилось правительство Казахстана


Марат Карабаев возглавил Министерство транспорта, которое образовалось после реорганизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития. С января 2023 года он был министром индустрии и инфраструктурного развития, а ранее занимал пост вице-министра.

Аида Балаева назначена министром культуры и информации. Министерство информации и общественного развития реорганизовали путем преобразования в Министерство культуры и информации. Ранее Касым-Жомарт Токаев упразднил должности заместителей руководителя Администрации Президента, одним из которых была Аида Балаева.

Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции вместо Серика Жумангарина. Шаккалиев родился в 1977 году в Балхаше Карагандинской области. Ранее занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции.

55-летняя Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову на посту министра труда и социальной защиты. С 2013 по 2019 годы она работала вице-министром в этом ведомстве. А после стала уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте.

Ермек Маржикпаев назначен министром туризма и спорта. Ранее Маржикпаев встречался с Президентом в Акорде в качестве акима Акмолинской области.

Президент Токаев освободил Ербола Карашукеева от должности, назначив министром сельского хозяйства 57-летнего Айдарбека Сапарова. В 2019 году Сапаров стал первым вице-министром сельского хозяйства, но уже в декабре 2022 года возглавил Северо-Казахстанскую область.

Новое Министерство водных ресурсов и ирригации возглавил 56-летний Нуржан Нуржигитов. Ранее он занимал должность акима Жамбылской области.

Главой нового Министерства промышленности и строительства назначен 42-летний Канат Шарлапаев. С февраля 2022 года был председателем национального управляющего холдинга "Байтерек".

Президент назначил новым министром экологии и природных ресурсов 62-летнего Ерлана Нысанбаева. С июля 2019 года и по май 2021 года занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов. Последнее место работы Нысанбаева - советник акима Астаны по вопросам озеленения. Недавно Токаев называл Нысанбаева "опытным специалистом" и поручал ему превратить столицу в город-сад.

Бывший первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов возглавил Национальный банк вместо Галымжана Пирматова.
Молодые министры Асхат Оралов и Зульфия Сулейменова по всей видимости остались без назначений в кабмине.


Источник: Тengrinews.kz
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