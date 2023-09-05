Осенний кабмин. Как обновилось правительство Казахстана

После послания Президент реорганизовал несколько министерств, образовав новые. Теперь в Казахстане 21 министерство, кто их возглавил, а кто ушел - немного о каждом в материале Tengrinews.kz.50-летнийостался на постуКазахстана. Напомним, Президент называл его "компетентным, опытным специалистом". Он возглавляет правительство с 11 января 2022 года.сохранила пост, но лишилась руководства в Министерстве труда и социальной защиты населения.53-летнийтакже остается, но больше не является министром торговли и интеграции.Новымстал. Ранее с этой должности сняли Марата Ахметжанова. Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. В разные годы работал начальником управлений полиции Риддера и Усть-Каменогорска. Возглавлял управление по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции ВКО. Был на руководящих должностях в ДП Мангистауской области, оперативном департаменте МВД и Департаменте полиции на транспорте. Возглавлял департаменты полиции Акмолинской области и столицы. С января 2022 года был заместителем министра внутренних дел.возглавил, которое образовалось после реорганизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития. С января 2023 года он был министром индустрии и инфраструктурного развития, а ранее занимал пост вице-министра.назначена. Министерство информации и общественного развития реорганизовали путем преобразования в Министерство культуры и информации. Ранее Касым-Жомарт Токаев упразднил должности заместителей руководителя Администрации Президента, одним из которых была Аида Балаева.возглавилвместо Серика Жумангарина. Шаккалиев родился в 1977 году в Балхаше Карагандинской области. Ранее занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции.55-летняясменила Тамару Дуйсенову на посту. С 2013 по 2019 годы она работала вице-министром в этом ведомстве. А после стала уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте.назначен. Ранее Маржикпаев встречался с Президентом в Акорде в качестве акима Акмолинской области.Президент Токаев освободил Ербола Карашукеева от должности, назначив57-летнего. В 2019 году Сапаров стал первым вице-министром сельского хозяйства, но уже в декабре 2022 года возглавил Северо-Казахстанскую область.Новоевозглавил 56-летний. Ранее он занимал должность акима Жамбылской области.Главой новогоназначен 42-летний. С февраля 2022 года был председателем национального управляющего холдинга "Байтерек".Президент назначил новым62-летнего. С июля 2019 года и по май 2021 года занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов. Последнее место работы Нысанбаева - советник акима Астаны по вопросам озеленения. Недавно Токаев называл Нысанбаева "опытным специалистом" и поручал ему превратить столицу в город-сад.Бывший первый заместитель руководителя Администрации Президентавозглавилвместо Галымжана Пирматова.Молодые министры Асхат Оралов и Зульфия Сулейменова по всей видимости остались без назначений в кабмине.