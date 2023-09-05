Осенний кабмин. Как обновилось правительство Казахстана

После послания Президент реорганизовал несколько министерств, образовав новые. Теперь в Казахстане 21 министерство, кто их возглавил, а кто ушел - немного о каждом в материале Tengrinews.kz.
50-летний Алихан Смаилов
остался на посту премьер-министра
Казахстана. Напомним, Президент называл его "компетентным, опытным специалистом". Он возглавляет правительство с 11 января 2022 года.Тамара Дуйсенова
сохранила пост заместителя премьер-министра
, но лишилась руководства в Министерстве труда и социальной защиты населения.
53-летний Серик Жумангарин
также остается заместителем премьер-министра
, но больше не является министром торговли и интеграции.
Новым министром внутренних дел
стал Ержан Саденов
. Ранее с этой должности сняли Марата Ахметжанова. Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. В разные годы работал начальником управлений полиции Риддера и Усть-Каменогорска. Возглавлял управление по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции ВКО. Был на руководящих должностях в ДП Мангистауской области, оперативном департаменте МВД и Департаменте полиции на транспорте. Возглавлял департаменты полиции Акмолинской области и столицы. С января 2022 года был заместителем министра внутренних дел.Марат Карабаев
возглавил Министерство транспорта
, которое образовалось после реорганизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития. С января 2023 года он был министром индустрии и инфраструктурного развития, а ранее занимал пост вице-министра.Аида Балаева
назначена министром культуры и информации
. Министерство информации и общественного развития реорганизовали путем преобразования в Министерство культуры и информации. Ранее Касым-Жомарт Токаев упразднил должности заместителей руководителя Администрации Президента, одним из которых была Аида Балаева.Арман Шаккалиев
возглавил Министерство торговли и интеграции
вместо Серика Жумангарина. Шаккалиев родился в 1977 году в Балхаше Карагандинской области. Ранее занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции.
55-летняя Светлана Жакупова
сменила Тамару Дуйсенову на посту министра труда и социальной защиты
. С 2013 по 2019 годы она работала вице-министром в этом ведомстве. А после стала уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте.Ермек Маржикпаев
назначен министром туризма и спорта
. Ранее Маржикпаев встречался с Президентом в Акорде в качестве акима Акмолинской области.
Президент Токаев освободил Ербола Карашукеева от должности, назначив министром сельского хозяйства
57-летнего Айдарбека Сапарова
. В 2019 году Сапаров стал первым вице-министром сельского хозяйства, но уже в декабре 2022 года возглавил Северо-Казахстанскую область.
Новое Министерство водных ресурсов и ирригации
возглавил 56-летний Нуржан Нуржигитов
. Ранее он занимал должность акима Жамбылской области.
Главой нового Министерства промышленности и строительства
назначен 42-летний Канат Шарлапаев
. С февраля 2022 года был председателем национального управляющего холдинга "Байтерек".
Президент назначил новым министром экологии и природных ресурсов
62-летнего Ерлана Нысанбаева
. С июля 2019 года и по май 2021 года занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов. Последнее место работы Нысанбаева - советник акима Астаны по вопросам озеленения. Недавно Токаев называл Нысанбаева "опытным специалистом" и поручал ему превратить столицу в город-сад.
Бывший первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов
возглавил Национальный банк
вместо Галымжана Пирматова.
Молодые министры Асхат Оралов и Зульфия Сулейменова по всей видимости остались без назначений в кабмине.
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