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Слышны крики "Помогите!". Давку в столичной школе сняли на видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Слышны крики "Помогите!". Давку в столичной школе сняли на видео
Кадр из видео
В Управлении образования Астаны прокомментировали видео с давкой детей в коридоре столичной школы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На видео больше сотни детей собрались в школьном коридоре. Началась давка, разобрать, что кричат дети, невозможно, но видно, что взрослые пытаются им что-то объяснить.



В пресс-службе Управления образования Астаны сообщили, что видео снято в школе-лицее №71. Оказывается, школа работает в трехсменном режиме.

"Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, дежурные не успевали выдать верхнюю одежду. Для решения данного вопроса вешалки для верхней одежды перераспределены на этажи, тем самым вопрос по гардеробу будет снят с 5 сентября 2023", - сказала пресс-секретарь Управления образования города Астаны Маржан Бақыт.

В ведомстве добавили, что для создания ученических мест городом ведется системная работа.

"В текущем учебном году будет открыто 11 школ, 4 из них уже работают. В городе реализуется нацпроект "Комфортная школа". В рамках данного проекта в период с 2024-2025 годы будет построено 24 школы на 90 тысяч ученических мест. Из них 15 школ будут построены в районах –"Есиль" и "Нура", - заключили в Управлении образования.


Источник: Тengrinews.kz
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