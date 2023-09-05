Облегчить казахстанцам получение виз пообещал глава МИД Италии

Зампредседателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни пообещал работать над облечением получения итальянских виз казахстанцами, сообщает Zakon.kz.



В Астане состоялась официальная встреча главы МИД Италии Антонио Таяни с вице-премьером, министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу. Антонио Таяни отметил, что хочет видеть больше казахстанцев, которые учатся в Италии – так же как и итальянцев, обучающихся в Казахстане.



Он также напомнил, что через несколько недель в Алматы откроют институт культуры Италии, первый в Центральной Азии. Это подтвердит намерение развивать культурную дипломатию. Мурат Нуртлеу, в свою очередь, попросил г-на Таяни оказать поддержку в официальных консультациях с Евросоюзом по упрощению визового режима для граждан Казахстана. Глава МИД Италии пообещал помочь.



"Что касается вопросов виз для казахстанских граждан, которые намереваются совершать визиты в Европу, мы будем работать в этом направлении, чтобы облегчить ситуацию для въезда казахстанских граждан в Европу. Наше посольство хорошо работает в этом плане. Есть два рейса регулярных каждую неделю в Италию. Мы хотим улучшить туристический сектор еще больше", - сказал Антонио Таяни.



Антонио Таяни отметил, что Италия ценит позицию Казахстана в отношении политических процессов на мировой арене.



"Мы ценим не только отношение Казахстана к реформам внутри страны, но также и чувствительность и умеренность, с которыми Казахстан двигается на международной арене. В такой сложный момент мы ценим позицию Казахстана в отношении Украины, Афганистана", - отметил Антонио Таяни.



Антонио Таяни подчеркнул, что Италия намерена и дальше тесно сотрудничать с Казахстаном.



"Мы хотим продолжать экспортировать наши продукты. И наши навыки и опыт, знания. Наша страна нуждается в сырье. Я верю, что этот союз между промышленностью Италии и сырьевыми материалами в Казахстане может действительно принести большие результаты обеим странам. Я согласен с идеей создания итало-казахстанского бизнес-совета, который позволит нашим отношениям развиваться еще больше в сфере бизнеса", – сказал Антонио Таяни.



Главу МИД Казахстана также пригласили в Италию, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Мурат Нуртлеу отметил, что сегодня Италия – наш крупнейший торговый партнер в Европе.



"В прошлом году казахстанско-итальянский товарооборот составил 14,9 млрд долларов. За январь-июль текущего года он достиг 9 млрд тенге", - отметил Мурат Нуртлеу.



У Казахстана есть потенциал для увеличения этого показателя еще на 900 млн долларов по 110 экспортным позициям, отметил министр.



Сотрудничество между Казахстаном и Италией затрагивает не только экономические отношения. Например, ранее в этом году итальянские кардиохирурги помогли спасти 11 детей в Алматы.